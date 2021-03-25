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Германия — Исландия: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2022

Германия — Исландия: ставка Александра Мостового на встречу отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Германия — Исландия.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 1.74.

«Четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы без особых проблем пробился на Евро-2020, переиграв по ходу группового турнира Нидерланды, Северную Ирландию, Беларусь и Эстонию. Здорово в этом турнире сыграла линия атаки «немецкой машины», которая 30 раз поражала ворота противников.

Не так успешно «орлы» выступили в Лиге Наций, где не смогли справиться с Испанией, но разобрались со Швейцарией и Украиной. Следом за успехом в игре с Украиной (2:1 и 3:1) и ничьей со Швейцарией (3:3) подопечные Йоахима Лёва неожиданно разгромно уступили Испании (0:6).

Сборная Исландии выступала на минувшем чемпионате Европы, где пробилась в четвертьфинал, но уступила Франции. Через два года островитяне дебютировали на ЧМ-2018 в России, но там не смогли пройти стадию группового этапа.

На Евро-2020 «наши парни» не смогли пробиться, уступив место Франции и Турции. Выступления в Лиге наций в главном турнире «викинги» провалили — шесть поражений подряд, при трёх забитых мячах отправили коллектив в Лигу В.

В последний раз команды встречались 18 лет назад в рамках квалификации на Евро, но тогда первая игра не выявила победителя, а во второй дуэли немцы доказали своё игровое превосходство (2:0).

В этом противостоянии у немцев хорошая смена поколений, и сегодня у них есть хорошие футболисты, которые могут решить исход любого противостояния. Исландия выдаёт результаты за счёт морально-волевых качеств, но последние матчи не вселяют оптимизма в сердца поклонников», — сказал Мостовой.

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Лишь в одном матче из десяти последних Исландия забила больше одного мяча.
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