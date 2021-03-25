ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.57.
«Очень трудная получается серия для обеих команд. Идут низовые матчи, до первой заброшенной шайбы. Первый матч в Москве выиграл «Локомотив» (2:0). Следующие два взял ЦСКА – в Москве и Ярославле (4:1, 2:1 ОТ).
И вот когда показалось, что армейцы решили загадку вратаря железнодорожников Эдварда Паскуале, «Локомотив» выдал ещё один сухой матч – в Ярославле (3:0).
Какие тренды я вижу, кроме тех, что обе команды друг друга стоят и играют по системе, которую поставили Игорь Никитин и Андрей Скабелка?
Больше пяти шайб в этих матчах обычно не забрасывается. Нередко можно видеть сухари. «Локомотив» забивает минимум один гол за матч.
Я бы в пятом матче серии взял рисковый кэф 3,57 на то, что мы увидим ничью в основное время. Это будет важнейшая игра, от которой зависит исход серии. Я жду, что ЦСКА с «Локомотивом» упрутся, сведя ошибки к минимуму – и доведут дело до овертайма», — сказал Лысенков.
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