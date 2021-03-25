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Англия – Сан-Марино: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022

Англия – Сан-Марино: прогноз Артура Петросьяна на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Англия – Сан-Марино.

Ставка: ТМ 0.5 в первые 15 минут за 2.38.

«Очевидно, что у Сан-Марино сейчас одна из слабейших сборных в Европе, и предлагаемые форы не должны вызывать удивления.

Если говорить сугубо о ставках, то единственный «валуй» здесь видится в интервалах. Санмаринцы, как и все полулюбительские команды, не слишком хорошо готовы физически и, как правило, сдуваются в последние 10-15 минут каждого из таймов, в которые пропускают чуть ли не в каждой второй атаке. На это стоит обратить внимание при live-ставках. Что же до пре-матча, то я бы обратил внимание на первые 15 минут игры.

Даже в двух своих самых ощутимых поражениях (0:9) за последние полтора года от Бельгии и России первый гол они пропускали на 28-й и 25-й минутах соответственно. Так что почему бы им не выстоять как минимум 15 минут против команды, которая не собиралась уже полгода и которой нет резона бросать все силы на самое начало первого из трёх матчей в шестидневный отрезок?» — сказал Петросьян.

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