Италия – Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1-го тура отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Италия – Северная Ирландия.
Ставка: 1-й гол с 28-й по 90-ю минуту за 2.16.
«Италия, конечно, здорово преобразилась в последнее время. На неё стало приятно смотреть. Она не проигрывает уже в двадцати двух матчах подряд, а дома последний раз уступила аж в 2016 году.
Наверняка она возьмёт дежурные три очка и здесь, но не факт, что это получится сделать очень уж легко. У команды потери – три игрока «Интера» закрылись на самоизоляции, выбыл Кристанте из «Ромы», Пеллегрини под вопросом. И в целом, судя по всему, атмосфера в коллективе чуть наэлектризовалась.
Предположу, что у итальянцев уйдёт время на то, чтобы по-настоящему войти в игру – новые сочетания игроков редко с ходу начинают чувствовать друг друга в официальных матчах. Ну и Северная Ирландия, хоть по всем параметрам уступает сопернику, организована достаточно, чтобы не позволить хозяевам чувствовать себя вольготно.
Так что поставлю на то, что в первые 27 минут матча забитых мячей мы не увидим», — сказал Петросьян.
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