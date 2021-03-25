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Италия – Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1-го тура отбора ЧМ-2022

Италия – Северная Ирландия: прогноз Артура Петросьяна на встречу 1-го тура отбора ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Италия – Северная Ирландия.

Ставка: 1-й гол с 28-й по 90-ю минуту за 2.16.

«Италия, конечно, здорово преобразилась в последнее время. На неё стало приятно смотреть. Она не проигрывает уже в двадцати двух матчах подряд, а дома последний раз уступила аж в 2016 году.

Наверняка она возьмёт дежурные три очка и здесь, но не факт, что это получится сделать очень уж легко. У команды потери – три игрока «Интера» закрылись на самоизоляции, выбыл Кристанте из «Ромы», Пеллегрини под вопросом. И в целом, судя по всему, атмосфера в коллективе чуть наэлектризовалась.

Предположу, что у итальянцев уйдёт время на то, чтобы по-настоящему войти в игру – новые сочетания игроков редко с ходу начинают чувствовать друг друга в официальных матчах. Ну и Северная Ирландия, хоть по всем параметрам уступает сопернику, организована достаточно, чтобы не позволить хозяевам чувствовать себя вольготно.

Так что поставлю на то, что в первые 27 минут матча забитых мячей мы не увидим», — сказал Петросьян.

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