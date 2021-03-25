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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.05.

«Думаю, «армейцы» должны побежать вперёд, тем более на домашней арене. Будут очень много бросать по воротам соперника, стараться разыграть, запихнуть шайбу. По-другому они почему-то не могут справиться с «Локомотивом».

Ярославль неплохо так сопротивляется, молодая команда. Молодцы. Будем надеяться, ЦСКА выиграет. У них и опыта побольше, и хоккеисты поинтереснее. Возможно, что-то поменяют в тактике на этот матч. От обороны с таким «Локомотивом» действовать бесполезно. Надо поддушивать их, как раньше.

Крупно ЦСКА точно не выиграет. «Железнодорожники» упрутся и не дадут этого сделать. Гасить они умеют, молодёжь там в порядке, сопротивляется хорошо, вылезает за счёт физики. Готовы ярославцы хорошо, там есть кому играть. Так что посмотрим, но думаю, ЦСКА победит с преимуществом в одну шайбу, скорее всего, в основное время матча», — сказал Кожевников.

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