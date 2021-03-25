Германия — Исландия: прогноз Романа Нагучева на игру 1-го тура отбора на ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Германия — Исландия.
Ставка: победа Германии с форой (-2.0) за 1.64.
«Отборочные матчи чемпионатов мира у немцев всегда очень крутые. Они почти не уступают в них. Это их исторический отборочный турнир. С момента появления сборной Германии у неё не было никаких проблем с матчами отборочного турнира чемпионата мира. Почему-то это их отличительная особенность.
Поэтому, на мой взгляд, немцы здесь легко справятся. Да, Исландия – крепкая команда, но в последние годы она растеряла всё то, что у неё было на Евро-2016. Потому что поколение стало старше. Каждое новое немецкое поколение старше не становится, потому что есть игроки, способные его заменить. Они моложе, быстрее, более голодные.
Немцы слишком много потеряли в Лиге наций. Они проиграли Испании. Теперь у них совсем другой настрой. Нойер сказал, что они сделают всё, чтобы достойно попрощаться с Лёвом. Также этот матч будет важен с точки зрения подготовки к чемпионату Европы. Поэтому я бы взял победу сборной Германии с форой (-2,0)», — сказал Нагучев.
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