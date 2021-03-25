«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Нью-Джерси».
Ставка: победа «Вашингтона» и ТБ 5.5 шайб за 2.68.
«Как в этом чемпионате играли между собой эти команды? «Вашингтон» победил все три раза в феврале: дома (4:3) и дважды в гостях (5:2, 3:2). А в марте выиграл снова дома (5:4 ОТ). То есть четыре победы из четырёх.
«Вашингтон» находится в самом боевом составе. Александр Овечкин недавно выдал серию, в которой забивал в пяти играх подряд. Вернулся после дисквалификации Том Уилсон. Набрал форму вратарь Илья Самсонов. Да, у этой команды нет проблем.
Кроме того, «Вашингтон» сражается с «Нью-Йорк Айлендерс» за лидерство в дивизионе, отставая всего на два очка при двух пропущенных матчах. И эти очки можно добрать как раз с «Нью-Джерси».
Что же касается «Девилз», то эта команда не попадает в плей-офф, и есть вопросы к работе главного тренера Линди Раффа. Да, он держит в запасе Никиту Гусева, и нам это неприятно. С другой стороны, Рафф очень много доверяет молодёжи, это команда на вырост. И сейчас ей трудно тягаться с таким матёрым клубом, как «Вашингтон».
Я бы в этом матче точно брал победу «Вашингтона», причем рискнул бы с тоталом больше 5,5 в основное время. За все это в сумме дают кэф 2,68 – и я его беру», — сказал Лысенков.
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