Россия — Исландия: когда начало матча Евро-2021 U21, где будет трансляция, какой телеканал

25 марта 2021 года состоится матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Россия U21 — Исландия U21. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех исландцев оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 4.40.



Букмекеры не уверены, что матч молодёжного чемпионата Европы — 2021 Россия U21 — Исландия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.