Россия U21 — Исландия U21: смотреть онлайн, трансляция матча Евро-2021, по какому каналу

25 марта 2021 года состоится матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Россия U21 — Исландия U21. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех исландцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.40.
Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Исландия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.
Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
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