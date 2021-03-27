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Где смотреть бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прямая онлайн-трансляция 28 марта 2021

Где смотреть бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прямая онлайн-трансляция 28 марта 2021
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Дата боя-реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом – 27 марта. Поединок пройдёт в рамках бойцовского вечера «Битва на скале».

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом запланирован на 27 марта 2021 года. Бой пройдет в Гибралтаре, на Пиренейском полуострове. Ориентировочное начало – в 00:15 мск 28 марта.

В конце августа 2020 года Поветкин в Великобритании нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс WBC. Уже 21 ноября боксёры должны были вновь встретиться, но реванш не состоялся из-за того, что Александр Поветкин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, а затем его сдвинули на март.

Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Ориентировочное начало поединка – в 00:15 мск 28 марта. Кроме того, все бои турнира можно будет смотреть на стриминговом сервисе DAZN.

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бою-реванше можно с коэффициентом 1.35, это примерно 67%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффициентом 3.35 (29%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 24.00 (4%).

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