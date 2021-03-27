Миочич — Нганну 2: когда бой-реванш, во сколько начало UFC 260, по какому каналу покажут

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (США) на арене Apex в рамках турнира UFC 260 пройдёт бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганну. Начало — не ранее 6:15 мск.
Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Это уже второй их бой — в 2018 году Миочич победил соперника решением судей.
Букмекеры считают, что на этот раз всё может быть по-другому. По крайней мере, они ведут фаворитом французского бойца, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69 (55% вероятности). На Миочича можно сделать ставку за 2.19 (43%), а на ничейный исход предлагают коэффициент 51.00 (2%).
Поставить на то, что бой будет полным, можно с коэффициентом 3.40. Досрочное завершение поединка аналитики оценили коэффициентом 1.19.
- 27 марта 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:41
-
07:39
-
07:30
-
07:00
- 26 марта 2021
-
23:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:40
-
12:30