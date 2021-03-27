Кард UFC 260 – список всех участников турнира 28 марта, на кого ставить

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (США), на арене Apex в рамках турнира UFC 260 пройдет бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганну. Начало — не ранее 6:15 мск.
Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Основной кард UFC 260
Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну
Тайрон Вудли – Висенте Люке
Томас Алмейда – Шон О’Мэлли
Джейми Малларки – Хама Уорти
Предварительный кард UFC 260
Ранда Маркос – Луана Пинейро
Уилльям Найт – Алонсо Мэнифилд
Джессика Пенна – Ханна Голди
Джаред Гуден – Абубакар Нурмагомедов
Ранний предварительный кард
Модестас Букаускас – Михал Олексейчук
Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик
Шейн Янг – Омар Моралес
Марк-Андре Баррио – Абу Азейтар
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