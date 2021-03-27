Кард UFC 260 – список всех участников турнира 28 марта, на кого ставить

В ночь с 27 на 28 марта мск в Лас-Вегасе (США), на арене Apex в рамках турнира UFC 260 пройдет бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганну. Начало — не ранее 6:15 мск.



Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Основной кард UFC 260

Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну

Тайрон Вудли – Висенте Люке

Томас Алмейда – Шон О’Мэлли

Джейми Малларки – Хама Уорти



Предварительный кард UFC 260

Ранда Маркос – Луана Пинейро

Уилльям Найт – Алонсо Мэнифилд

Джессика Пенна – Ханна Голди

Джаред Гуден – Абубакар Нурмагомедов



Ранний предварительный кард

Модестас Букаускас – Михал Олексейчук

Джиллиан Робертсон – Миранда Маверик

Шейн Янг – Омар Моралес

Марк-Андре Баррио – Абу Азейтар