Россия — Словения: дата матча отбора ЧМ-2022, когда начало, где будет трансляция

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения. Начало — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех Словении оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.



Букмекеры считают, что матч Россия — Словения 27 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

На гол в первые 15 минут дают 3.70, на пенальти — 2.75, на удаление — 4.30. Гол Александра Головина идёт за 3.56, гол Артёма Дзюбы — за 2.55, гол Александра Соболева — за 2.85.