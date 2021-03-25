Россия — Исландия: результат матча Евро-2021 U21, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России встретилась с национальной командой Исландии. Встреча проходила в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу россиян.



Счёт в матче на 31-й минуте открыл Фёдор Чалов, реализовавший пенальти. Второй гол сборной России на 42-й минуте забил Наир Тикнизян, ассистировал ему Чалов. На 45+2-й минуте гол в раздевалку забил 17-летний Арсен Захарян, передачу на него отдавал Чалов.



На 54-й минуте Денис Макаров довёл преимущество сборной России до разгромного, забив четвёртый гол. Результативный пас на свой счёт вновь записал Фёдор Чалов. Исландцы отыграли один гол на 59-й минуте, отличился Свейн Гудьонсен.

Поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.56: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1560 рублей. Успех исландцев оценивался в 6.00. Ставки на ничью принимались за 4.40.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.90, «обе забьют» — за 2.00, на пенальти давали 2.50.