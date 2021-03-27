Сербия — Португалия: прогноз Максима Калиниченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации к ЧМ-2022 Сербия — Португалия.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.

«И та, и другая команды одержали победы в первом туре. Причём обе встречи у них были близкие по счёту к ничьей. Так, Португалия малыми силами обыграла Азербайджан со счётом 1:0, ну а Сербия еле смогла одолеть Ирландию – 3:2.



Пришлось им обоим попотеть в первом матче отбора. Но, скорее всего, они немного копили силы на оставшиеся встречи. Ведь вторая игра для обеих команд должна пройти тяжелее, чем первая.



Судя по тому, как португальцы показали себя с азербайджанцами, они могут играть и в эконом-режиме, и подключаться время от времени. Сейчас это достаточно прагматичная команда. Не уверен, что она будет держать сербов в постоянном давлении.



А сербы уже показали, что хороши в атаке и недостаточно хороши в обороне. Но в матче с португальцами они тоже будут более внимательны и осторожны. Попытаются они максимально осторожно сыграть в защите.



Велика вероятность, что эта игра будет закрытой. Цена потери очков слишком большая. Не думаю, что мы увидим здесь много голов. Так что предложу поставить на тотал забитых мячей меньше 2.5».