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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Овечкин

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: результат матча, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Овечкин
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «столичных» забрасывали только российские хоккеисты – дубль на счету Евгения Кузнецова, ещё по голу у Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. У «Нью-Джерси» отличились Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

Овечкин провёл на льду 22 минуты 7 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+3», на его счету также голевая передача. В гонке лучших снайперов в истории НХЛ ему осталось 10 голов до Марселя Дионна (731), занимающего 5-е место. У Кузнецова и Орлова по «+2».

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно было с коэффициентом 1.86: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1860 рублей. Успех «Нью-Джерси» шёл за 3.60, ничья — за 4.65.

Тотал больше 5.5 гола шёл за 1.72, П1 + тотал больше 4.5 шайбы — за 2.45. На гол Александра Овечкина давали 1.70.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз: Овечкин снова в строю. Теперь его ничто не остановит!
Ови пропустил несколько тренировок из-за травмы, но теперь всё в порядке. Погоня за рекордами продолжается.
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