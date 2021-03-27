Россия — Словения: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора ЧМ-2022 в Сочи

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Словения.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Игра пройдёт в Сочи. Календарь для нас благоприятный. На Мальте смогли сыграть в сберегательном режиме, в то время как Словения отдала все силы в матче с Хорватией. Словении повезло, она победила со счетом 1:0.



В Сочи действительно будет игра за шесть очков. Игра будет закрытая. Словению устроит ничья, она будет играть от обороны. Наша сборная в позиционном нападении играть не умеет. Все наши победы были достигнуты при игре на контратаках, чего Словения не позволит.



Мой прогноз на этот матч — тотал меньше 2.5 мяча. Кто победит? Шансы абсолютно равные и не угадаешь абсолютно. Любой стандарт, любой привоз может решить исход матча. Я думаю, что будет забит один гол, но кто его забьёт, мне сказать сложно.



Что по игре нашей сборной, то выпадал из игры Ахметов, неудачно он играл. Вроде пытался обострять, но всё, что назад — ещё ничего, но вперёд — ничего. Понравился Кучаев, хоть у него и был брак. Сейчас в чемпионате он играет здорово. С первым пасом Семёнова также большая беда, всё, что вперёд — всё не по теме. Будем стараться играть на Дзюбу, может зацепиться за что-то, вот в этом и надежда.



Словения всё это понимает, поэтому против Дзюбы сыграет максимально строго и надёжно. С опаской жду матч, буду внимательно его смотреть. Естественно, буду болеть за сборную России, а вы уж сами решайте, кто победит. Мой прогноз — «тотал матча меньше 2.5 мяча».