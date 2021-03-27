«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на шестой матч серии Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.86.

«ЦСКА победит в этой серии с вероятностью 86,2 процента. Это говорю не я. Это говорит суммарная статистика, которая велась в НХЛ ещё с 50-х годов прошлого века, когда там появились серии до четырёх побед. А потом она была разбавлена ещё и нашей статисткой. Вот она-то и утверждает, что в сериях до четырёх побед победитель пятого матча берёт серию с вероятностью 86,2 процента. И цифра эта, между прочим, последние лет двадцать практически не меняется.



То есть, по уму так «Локомотиву» надо было пластаться не в четвёртой игре, а в пятой. Счёт был бы таким же, а статистическое преимущество — на стороне ярославцев. Но сделанного уже не воротишь, и на шестой матч в Ярославль ЦСКА прибывает во всех лидерских одёжах — и победителя конференции, и фаворита по понятиям, а теперь ещё и без пяти минут победителя по статистике.



Моё отношение к математике и особенно к хоккейной статистике общеизвестно. Оно достаточно трепетное, но, даже не беря эту статистику в расчёт, я бы всё равно ставил в шестом матче на армейцев. Всё-таки запас прочности у них значительно выше, даже в тех матчах серии, которые они проиграли. И именно этот запас позволяет им не доводить дело до седьмой игры, в которой и случаются как чудеса, так и полная чертовщина.



Поэтому мой прогноз прост, как угол дома. Несмотря на яростное сопротивление железнодорожников, они по итогам шестого матча всё равно будут биты. В полном соответствии с планом, общие черты которого были изложены автором этих строк ещё в самом первом прогнозе на данную серию, когда она ещё не началась. И которые до сего момента сбылись все на 100 процентов. Поэтому нет никаких оснований сомневаться в том, что сбудется и последний пункт плана, предполагающий победу ЦСКА на ярославском льду, в шестом матче».