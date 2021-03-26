«Авангард» — «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.98.



«Думаю, в этом матче выиграет «Металлург» с преимуществом в одну шайбу. Серьезно говорю, «сталевары» укрепят свое преимущество. Счет, конечно, не будет 7:1. Гости начнут сидеть в обороне, пару раз отловят соперника на контратаке и забросят.



Не то чтобы им некуда деваться, но просто сама психология должна быть, мотивация. Конечно, Воробьев будет настраивать команду бежать и забрасывать, показывать то, что они хотели. И дело тут не только в Рашникове — «Металлург» сильнее по игре, по своей системе, это очевидно.



И «Авангард», и «Магнитка» — системные команды. Воробьев — системный тренер. Мне в этой паре «уральцы» больше нравятся, но я такой хоккей не люблю. Они сыграют так, чтобы сделать себе запас, а дома уже спокойно раскатать соперника и выйти в следующий раунд.



«Металлург» постарается приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч. Потом обратно в Магнитогорск лететь, нужен запас. И тогда дома просто погасить «ястребов», — сказал Кожевников.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 5-й матч: ответить на 1:7 для омичей — дело чести Магнитогорцы сравняли счёт в серии. В Балашихе Бобу Хартли особенно важно будет угадать с вратарём.