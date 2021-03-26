СКА – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 СКА – «Динамо» Москва.



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 3.20.



«Есть такой интересный анекдот, когда профессор из Высшей школы экономики задает своим студентам задачу. Дано: продукты питания подорожали в полтора раза, бензин – на 10 процентов. Какова в итоге инфляция?



Самый умный студент, быстренько прикинув, тянет руку:

— Около 40 процентов.

— Ответ неправильный, — говорит профессор. – Инфляция составила

1,2 процента. И не спрашивайте меня, как такое может быть…



Вот и у нас в серии СКА – «Динамо», если верить сухим цифрам статистики, бело-голубые больше атакуют, больше бросают, а счет в серии 3-1 в пользу СКА. А я вам скажу, как тот профессор: и не спрашивайте меня, как такое может быть. «Может, — отвечу я. – У нас все может быть, когда играет СКА».



Народная мудрость гласит: «Коль пошла такая пьянка – режь последний огурец». Вот я его и режу, спокойно предсказывая завершение серии в пятом матче. Который, как вы можете догадаться, использовав калькулятор или посчитав в столбик, снова выиграет СКА. Причем выиграет в любом случае, поскольку чем лучше будет играть «Динамо», тем больше, по мнению судей, оно будет грубить и нарушать правила. Против СКА у нас играют сплошь грубияны и нарушители.



То есть однозначная победа СКА, причем в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы. Даже если бело-голубые порвутся напополам и проведут свой лучший матч в жизни», — сказал Лебедев.

СКА — «Динамо». Прогноз на 5-й матч: Брагин, Крикунов и Яшкин устроят жару в Петербурге Почти половину шайб в серии соперники забросили в третьих периодах.