«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на игру 2-го раунда плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2.5 шайб за 2.66.



«Давайте с вами обсудим пятый матч эпической серии «Авангард» — «Металлург» в розыгрыше Кубка Гагарина, 2-й раунд плей-офф. Что я об этом думаю?



Во-первых, матчи получаются разными. Сначала две игры шли под диктовку «Авангарда». 2:1 в овертайме, а потом 3:0 в пользу «Авангарда», когда омичи засушили игру и не позволили «Металлургу» ничего сделать.



Другие две игры, которые прошли под диктовку «Металлурга», были веселыми, было много заброшенных шайб. Сначала «Магнитка» выиграла 5:2 в Балашихе, а потом выиграла 7:1, что напоминало мне матч на чемпионате мира, когда Бразилия влетела немцам. Но «Авангард» все же не Бразилия, а «Металлург» не Германия, но «Магнитка» сыграла очень хорошо.



Уже через день «Авангард» должен восстановиться и в Балашихе взять пятую игру, потому что поражение будет означать практически вылет из плей-офф, так как в шестом матче будет очень сложно.



Весь вопрос в том, как Боб Хартли сможет настроить команду, выведет ее на решающий бой. Не будет ли атмосферы, когда поплывут игроки. Но я думаю, что там все же есть опытные ветераны. Вряд ли у них будет такое настроение, что они снова окажутся в состоянии «грогги».



В этом матче я бы взял коэффициент 2,66 на то, что «Магнитка» пробьет индивидуальный тотал 2,5 шайбы. Не уверен, что «Металлург» победит в Балашихе, но на волне этого успеха все может быть. Опять же у «Авангарда» есть вопросы к вратарям. Бобков пропустил пять шайб в первом матче, его заменили на Грубеца, который поплыл в матче, проигранном со счетом 1:7.



Атака «Магнитки» поймала кураж, поэтому 2,66 — это очень хорошее предложение. Думаю, что три шайбы мы увидим от уральцев. Смотрите хоккей и делайте ваши ставки», — сказал Лысенков.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 5-й матч: ответить на 1:7 для омичей — дело чести Магнитогорцы сравняли счёт в серии. В Балашихе Бобу Хартли особенно важно будет угадать с вратарём.