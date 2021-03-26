Лу Янсюнь — Даниил Медведев: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Майами Лу Янсюнь — Даниил Медведев.
Ставка: ТМ 18.5 гейма за 1.77.
«Легендарный тайванец Лу Янсюнь преподнес настоящую сенсацию здесь в первом круге, одержав первую победу за три года. Однако превозносить ее значимость не стоит, ведь оппонент Янсюня Сэм Куэрри сам отдал матч на многочисленных ошибках, явно не подготовившись к турниру. Во втором круге в соперниках первый сеяный Даниил Медведев и чуда от тайванца уже ждать не приходится.
Даниил традиционно успешно играет в штатах, предельно мотивирован потенциальной борьбой со Джоковичем за первую строчку и в целом отлично выступает в этом сезоне. С соперником, подобным Янсюню, возиться и затрачивать лишние силы определенно не стоит.
Попробуем заиграть тотал меньше по предложенной линии, ибо объективных предпосылок на борьбу со стороны Янсюня нет. Возьмет он свои пять-шесть геймов, но на большее хватить не должно», — сказал Фомин.
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