СКА — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на игру Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ СКА — «Динамо».



Ставка: победа СКА в основное время за 2.28.



«Я вот говорил, «Динамо» выиграет серию со счётом 4:2, но питерская молодёжь перебегала всех. Я не знаю, чем они там питаются, но у них вообще система сильнее. Они бегут, давят, гасят всё.



У «Динамо» нет начала атаки. А Брагин, конечно же, в этом плане молодец. Я даже думаю, в этой встрече не будет овертайма. Армейцы выиграют в основное время и закончат серию у себя дома.



Я первый раз в жизни вижу такую молодую команду, которая вообще гасит всё. В «Спартаке» такого не было, защитники почему-то действовали только в обороне и всё. А хоккеисты СКА гасят всех и успевают при этом возвращаться. Думаю, хозяева выиграют в одну-две шайбы.



«Динамо» будет снимать вратаря — вариантов просто нет. У них нет мощи. Смотрю на «Динамо», и есть ощущение, что они вроде и имеют мощь, но её как бы нет. Если первое звено не играет и не забрасывает, то больше ничего нет. Думал, будет по-другому, а вышло так, что москвичам надо догонять и спасаться, но это у них не получится», — сказал Кожевников.

СКА — «Динамо». Прогноз на 5-й матч: Брагин, Крикунов и Яшкин устроят жару в Петербурге Почти половину шайб в серии соперники забросили в третьих периодах.