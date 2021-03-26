«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на 5-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 3.02.



«А ведь такие головомойки, какую «Магнитка» устроила «Авангарду» в четвёртом матче, даром не проходят. Ты весь такой победитель дивизиона, фаворит пары, «тсар унд велики кнезе» и прочая, и вдруг тебя возят мордой по льду, как какой-нибудь, прости господи, «Куньлунь». И всё это строго в рамках сценария, предложенного автором этих строк, ещё до первого вбрасывания в этой серии.



Дальше, в принципе, возможны два варианта развития событий, но в рамках всё того же вышеупомянутого сценария наиболее вероятен лишь один. Вариант, при котором «Авангард» выползет из-под укатанного над ним асфальта посвежевшим и с удвоенными усилиями, отвергаю с ходу. Отвергаю из-за фигуры его текущего соперника, который замечательно научился справляться с такими выползальщиками, добивая их лопатой.



На мой извращенный взгляд, тут должен сработать вариант, при котором в пятом матче перевозбужденный предыдущим поражением «Авангард» помчит вперед «шашки наголо», оголит к такой-то матери все тылы и станет огребать от магнитогорских контратак. Ну а уже потом, в шестом матче, Мозякин и Ко организуют «ястребам» «контрольный в голову». И все это будет очень по-магнитогорски.



Поэтому в пятом матче вангую трудную, «мозолистую», но при этом в основное время, гостевую победу «Магнитки». Пора уральцам заканчивать эту бодягу», — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 5-й матч: ответить на 1:7 для омичей — дело чести Магнитогорцы сравняли счёт в серии. В Балашихе Бобу Хартли особенно важно будет угадать с вратарём.