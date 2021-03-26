СКА — «Динамо»: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ 26 марта

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо».
Ставка: победа СКА в матче за 1.78.
«Динамо» хорошо билось три игры, но в третьей уступило в овертайме. И уже в четвёртой «Динамо» с психологической точки зрения выглядело не так здорово. Мне кажется, третья игра стала решающей в серии, её результат сломил «Динамо». СКА своего шанса уже не упустит, тем более на домашней площадке.
Конечно, в хоккее бывают разные сюрпризы, но я бы дал не больше 10% на то, что москвичи отыграются с 1-3. СКА — фаворит пятого матча. В плей-офф мелочи решают серии. Смены вратарей, дисциплина, реализация моментов. Всё по мелочам сложилось в пользу СКА. СКА удачно сменил вратаря после первой игры, «Динамо» в третьей игре в овертайме не использовало свой момент, и СКА тут же забил. Вообще в серии «Динамо» много моментов не реализовывало. Игроки «Динамо» совершали много неоправданных нарушений, а реализация большинства от матча к матчу у СКА шла всё лучше и лучше.
Я уверен, что СКА выиграет в этом матче в основное время. Разница по коэффициентам со ставкой на победу с учётом овертайма не такая большая, поэтому возьму победу в матче», — сказал Вуйтек.
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