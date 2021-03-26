«Авангард» – «Металлург»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Авангарда» в первом периоде с форой (0) за 1.74.



«В серии до четырех побед пятый матч, почти всегда, является ключевым. Можно, конечно, отыграться, уступая 2:3 (и даже 0:3), но это бывает не столь часто. Обычно команда, побеждающая в пятой игре и имеющая при этом преимущество своей площадки, в итоге выходит в следующий раунд. «Магнитка» позавчера разгромила «Авангард» на своем льду с неприличным счетом 7:1, тем самым доказав, что она будет биться до последнего. Сможет ли «Авангард» забыть разгром, причиненный ему два дня назад? Сегодня уже нет права на ошибку.



Обе команды выстроят игру от обороны. В дебюте хозяева попытаются взять инициативу в свои руки и повести в счете. Игрокам «Магнитки» ни в коем случае нельзя удаляться, потому, как именно игра в численном неравенстве выйдет сегодня на первый план. Очень многое будет зависеть от того, какая из команд откроет счет», — сказал Плющев.

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 5-й матч: ответить на 1:7 для омичей — дело чести Магнитогорцы сравняли счёт в серии. В Балашихе Бобу Хартли особенно важно будет угадать с вратарём.