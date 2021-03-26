Где смотреть бой Миочич — Нганну на UFC 260: прямая онлайн-трансляция 28 марта 2021

В ночь с 27 на 28 марта мск, в Лас-Вегасе (США), на арене Apex в рамках турнира UFC 260 пройдет бой между действующим чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганну. Начало — не ранее 6:15 мск.



Трансляция прелимов начнётся в 03:00 по московскому времени, главного карда — в 06:00 мск и будет доступна в приложении UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.



Это уже второй их бой – в 2018 году Миочич победил соперника решением судей.



Букмекеры считают, что на этот раз всё может быть по-другому. По крайней мере, они видят фаворитом французского бойца, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.69 (55% вероятности). На Миочича можно сделать ставку за 2.19 (43%), а на ничейный исход предлагают коэффициент 51.00 (2%).



Поставить на то, что бой будет полным, можно с коэффициентом 3.40. Досрочное завершение поединка аналитики оценили коэффициентом 1.19.

Стипе Миочич – Фрэнсис Нганну. Прогноз букмекеров: ждём нокаут, но от кого? С первого боя утекло много воды, вряд ли снова будет судейское решение.