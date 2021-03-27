Россия — Словения: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации ЧМ-2022 27.03.2021

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.75.

«Сборная России проводит свой второй матч в рамках отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре. Дома Россия примет Словению. Матч пройдёт в Сочи. Самым разумным вариантом на этот матч мне видится ставка на ничью и обе забьют.



Почему ничья и обе забьют? Мы видели, что Словения выиграла у Хорватии и показала игру достаточно высокого качества. В первую очередь я бы отметил Иличича, соперника Миранчука по «Аталанте» и его одноклубника одновременно. На фоне нашего полузащитника Иличич выдал просто запредельного уровня игру.



Безусловно, в этом матче для Словении будет очень многое решаться. Победа или ничья позволят стратегически смотреть в конец отборочного цикла более уверенно.



России главному конкуренту в группе проигрывать нельзя. У нас есть проблемы в средней линии. В таком сочетании наша полузащита против Мальты сыграла впервые. Без Зобнина играть будет тяжело. Он даёт качество, динамику. Без него полузащита выглядит иначе. Но дома будет проще. Календарь сейчас тяжёлый, плотный, поэтому домашние матчи сейчас будут давать преимущество.



Думаю, что пришло время России если не выиграть, то показать приличную игру против сильного соперника, поэтому ничья с забитыми голами. Болеем изо всех сил за нашу сборную».