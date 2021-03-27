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Аслан Карацев — Михаил Кукушкин: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами

Аслан Карацев — Михаил Кукушкин: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Майами Аслан КарацевМихаил Кукушкин.

Ставка: победа Карацева с форой (-4.5) за 1.61.

«Вслед за «Шлемом» и «пятисотником» Аслан Карацев приехал покорять «Мастерс», и весь теннисный мир продолжит наблюдать за продолжением его неординарной и невероятной истории. Конечно, из Аслана не стоит делать монстра и преувеличивать его возможности, но не отметить его великолепную форму было бы ошибкой.

Карацев хорош, но испытывал локальные трудности с не самыми сильными Сонего и Герасимовым недавно — в состоянии ли казахстанец Кукушкин доставить подобные неудобства россиянину? На наш взгляд — нет. Михаил плох и в целом по сезону, и здесь в первом круге помучился с талантливым юниором, спасла лишь травма последнего.

По всем аспектам игры на данном этапе Карацев превосходит оппонента, да и мотивация должна зашкаливать — почему бы Аслану не замахнуться на попадание в восьмёрку лучших по итогам сезона? А для этого очки нужно набирать».

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