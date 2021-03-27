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Сербия — Португалия: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации ЧМ-2022

Сербия — Португалия: прогноз Ровшана Аскерова на матч квалификации ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия — Португалия.

Ставка: Португалия не проиграет + обе забьют за 2.50.

«Сборная Драгана Стойковича ожидаемо обыграла ирландцев, но пропустила от обычно незабивной британской команды аж два мяча! Это говорит о неполадках в обороне сербов. Но в отличной форме Тадич, ассистировавший во всех трёх голах сборной Сербии. Ещё больше удивил будущий соперник — сборная Португалии — всего 1:0 в матче с пародией на футбольную сборную. С командой, которая даже Люксембургу не в состоянии забить. И вот против этого соперника Португалия с Роналду и Фернандешем в составе играет 1:0! И этот мяч — результат автогола! Хотя статистика уверяет, что португальцы нанесли 15 ударов в створ ворот.

В матче с сербами поставлю на то, что португальцы вновь не проиграют. Хотя именно эти две сборные должны вести борьбу за первое место в группе. И игра должна быть яркой, острой».

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