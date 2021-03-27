Россия — Словения: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу квалификации ЧМ-2022

27 марта в матче 2-го тура отбора на ЧМ-2022 сыграют сборные России и Словении. Начало матча — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!



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