Россия — Словения: прогноз Егора Титова на матч отбора ЧМ-2022 27.03.2021

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Словения во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

«Очень сложный матч нас ожидает. Ни о какой лёгкой прогулке речи не идёт. Мы испытали проблемы даже во встрече с Мальтой, а здесь соперник иного уровня, который только что победил фаворита группы — Хорватию. Эта победа дорогого стоит. И сейчас словенцы сами включились в борьбу, будут претендовать на путёвку на чемпионат мира.



В составе словенцев есть Мевля и Йокич, играющие в России, тот же Бийол был в ЦСКА. Они подробно расскажут партнёрам, тренерскому штабу о наших футболистах. Уверен, словенцы будут прекрасно подготовлены.



Что касается нашей команды, то хотелось бы увидеть в действии связку Головин — Миранчук. Тогда наш креатив сразу же существенно возрастает. В одиночку Головину гораздо сложнее. Отметил бы, что в обороне у нас не всё в порядке. Черчесов продолжает доверять Семёнову, но он многовато ошибается. При этом альтернативы нет. Если бы были в основной команде Дивеев и Евгеньев, не факт, что доверили бы им. Веду я к тому, что и от словенцев мы наверняка пропустим. У них сильные стандарты, есть Иличич и Куртич. Да и в целом мы не очень хорошо играем со словенцами.



Я бы здесь сыграл «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Пропустим, но в атаки мы можем создавать моменты, у нас есть разные варианты, есть люди, способные усилить со скамейки».