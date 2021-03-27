Россия — Словения: прогноз Дмитрия Симонова на матч отбора ЧМ-2022 в Сочи

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда квалификации к ЧМ-2022 Россия — Словения.

Ставка: Словения не проиграет за 2.13, тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Игра России против Мальты на протяжении приличной части матча произвела удручающее впечатление, несмотря на победу 3:1. Понятно, что команда Черчесова выше классом и даже при плохом качестве футбола должна побеждать карлика. Но откуда возьмутся резервы для улучшения уровня игры — не очень понятно.



Из наших футболистов понравился разве что Головин, но его усилий мало, чтобы превзойти крепкую Словению, которая, убеждён, сыграет жёстким вторым номером, как и против Хорватии (70 на 30% в пользу гостей по владению за 90 минут, 78-22 по итогам второго тайма). Такой футбол принёс словенцам успех и три очка (1:0).



Уверен, что аналогичным образом Словения будет действовать против нас. Закрытый футбол в исполнении гостей, Облак на воротах, сомнительное состояние Дзюбы, неопределённость в группе атаки (кто справа вместо Ионова) и опорной зоне (Ахметов, Фомин или успел восстановиться Оздоев?) заставляют предположить, что игра получится низовой и гости вполне могут набрать очки в России».