Сербия — Португалия: прогноз Егора Титова на матч отбора ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сербия — Португалия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: Сербия не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча за 2.68.

«Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020. И тогда в Сербии была очень яркая игра, португальцы ключевую победу одержали со счетом 4:2. Немножко авантюрно тогда играли сербы. Вообще они частенько это делают. В команде достаточно интересных креативных футболистов, но порядка особого не видно. Но если сербы хотят добиваться результата, им нужно наступить на горло собственной песне и сыграть более ответственно.



Португальцы, судя по игре с Азербайджаном, сейчас не в самой лучшей форме. Вымучили там победу благодаря автоголу. Возможно, настрой на сербов будет уже более мощным. Но, честно говоря, я преображения не жду.



Мне здесь нравится вариант, что Сербия не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча. Да, сейчас с Ирландией Сербия выдала яркую встречу, победив 3:2. Но нужно понимать, что португальцы не простят ошибок, с ними нельзя раскрываться, давать им свободу. Поэтому всё-таки буду отталкиваться от сербов, которые должны сыграть строго. Они не могут этого не понимать».