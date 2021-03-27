Россия – Словения: прогноз Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Россия — Словения.



Ставка: победа России за 1.80.

«Россия и Словения выиграли первые матчи отбора и в очной встрече сегодня должны определить лидера группы.



Сборная России вполне солидно, на классе разобралась в среду с Мальтой. Несмотря на пропущенный гол и несколько моментов мальтийцев, команда Станислава Черчесова могла в любой момент прибавить, что в итоге и произошло — третий мяч поставил точку в этой игре, где Россия оправдала статус фаворита без вопросов, на мой взгляд.



Сборная Словении сотворила небольшую сенсацию в первом туре, сумев переиграть Хорватию. Словенцы смогли забить быстрый гол и всю оставшуюся часть матча обороняли этот результат, с чем с честью справились. Эта победа серьёзно запутала ситуацию в группе, но для России сейчас важно добыть ещё одни три очка, чтобы сохранить дистанцию от Хорватии, которая определённо ещё прибавит.



Мне доводилось неоднократно играть против Словении — что тогда, что сейчас, словенцы не являются мальчиками для битья, что уже и показали, сокрушив Хорватию. Тем не менее считаю, что сборная России на своём поле способна брать в этой встрече максимум — три очка позволят остаться лидером группы, а лучшей мотивации и придумать сложно. Россия умеет играть строго на результат, слабые стороны у соперника есть и ими сегодня нужно воспользоваться. Думаю, что наши ребята всё-таки заберут три очка».