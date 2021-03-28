Казахстан — Франция: прогноз Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Казахстан — Франция.



Ставка: победа Франции с форой (-2.5) за 2.16.

«Казахстан принимает у себя дома Францию в рамках отбора к ЧМ-2022. Матч давно ждут в стране, так что настрой у хозяев запредельный.



Казахстанцы не самым лучшим образом провели предыдущий календарный год. Было много поражений в их активе и итоговая последняя строчка в группе Лиги наций, опустившая национальную команду в дивизион D. В текущем цикле они стартовали с поражения от не самой грозной Литвы (1:2).



Если команда проигрывает литовцам, то она в очень плохой физической форме. Безусловно, сейчас далеко не расцвет казахстанского футбола. Рискну предположить, что хозяева поля потерпят очень крупное поражение перед своими трибунами.



Действующие обладатели кубка мира легко выиграли свой квартет в элитном дивизионе Лиги Наций. Тем не менее на днях сборная неожиданно потеряла очки, будучи непоколебимым фаворитом. Обидчиком стала Украина (1:1), сравнявшая счет и закрывшаяся в обороне.



На мой взгляд, подопечные Дидье Дешама выйдут злыми на эту встречу и забьют достаточно голов, для подтверждения своих амибций. Справедливости ради, разница в классе исполнителей просто запредельная».