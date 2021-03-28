Румыния — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Румыния — Германия в 2-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.83.
«Сборная Германии свой второй матч отборочного этапа к ЧМ-2022 будет играть против команды Румынии.
Румыния провела яркую игру в первой встрече, но не слишком уверенную в обороне, пропустив два мяча от Северной Македонии. В итоге судьба матча висела на волоске.
Германия в атаке сильнее. Она это показал. Думаю, что у Румынии ее проблемы в обороне должны продолжиться. Для топовых сборных, как мы уже говорили, старт этого турнира, так или иначе связанного с ковидом и проводящемуся по не совсем запланированному сценарию, потому что Евро перенесли на год — все это большая мотивация для топовых команд. Германия в этом плане не исключение.
Предлагаю выбрать вариант победа сборной Германии с форой (-1.5). Мне не кажется, что у Румынии есть какие-то аргументы против немецкой сборной, особенно если она сыграет в боевом составе».
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