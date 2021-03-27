СКА — «Динамо», 5-й матч: кто победил, какой счёт, авторы голов, итог серии

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



За пять секунд до конца первого периода Евгений Тимкин вывел СКА вперёд. На 25-й минуте Эмиль Галимов, реализовав численное большинство, с передачи Владимира Ткачёва увеличил преимущество в счёте. Через минуту 13 секунд Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного после паса Галимова. На 48-й минуте Владислав Цицюра забил четвёртый гол. Голкипер Магнус Хелльберг оформил шат-аут.



Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив» (3-2).



Поставить на победу петербуржцев в основное время можно было с коэффициентом 2.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2300 рублей. Успех москвичей оценивался в 2.90, ничья шла за 3.92.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.81, «обе забьют — нет» — за 4.50, а победа СКА всухую — за 6.50. Успех СКА с учётом овертайма оценивался в 1.72.