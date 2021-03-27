ЧМ по фигурному катанию, женщины: результаты, кто победил, на каком месте россиянки
На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме (Швеция), разыграны медали в соревнованиях женщин.
Победу одержала Анна Щербакова. Серебряным призёром стала Елизавета Туктамышева, бронзовым — Александра Трусова, которая провалила короткую программу, но выиграла произвольную.
Трусова поднялась с 12-го места после короткой программы на третье. В произвольной программе Александра попыталась исполнить пять четверных прыжков — два из них удачно, один с ошибкой, два — с падением.
Эксперты считали Щербакову явным фаворитом после короткой программы. Ставки на Анну принимались с коэффициентом 1.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1300 рублей.
Поставить на то, что россиянки займут все призовые места, предлагалось за 5.00.
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