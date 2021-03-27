«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: результат матча 27.03.2021, какой счёт, как сыграл Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ. Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



В составе победителей дважды отличился Александр Овечкин и ещё по разу забивали Никлас Бекстрём и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов завершил встречу с коэффициентом полезности «+2». Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска, оформив шат-аут.



Российский нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно было с коэффициентом 1.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1800 рублей. Успех «Нью-Джерси» шёл за 3.80, ничья — за 4.65.



Тотал меньше 5.5 гола шёл за 2.20. На гол Александра Овечкина давали 1.70, на победу «Кэпиталз» всухую — 10.0.