Чехия — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия — Бельгия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Чехи будут принимать первую команду рейтинга ФИФА — Бельгию. Бельгийцы свой статус фаворита подтвердили — одержали уверенную победу над Уэльсом (3:1), причём победа была волевая. И у Чехии была волевая победа. Они в Польше играли с эстонцами. Но у Эстонии многие основные футболисты ушли на карантин, включая тренерский штаб.
Сейчас чехи показывают очень задорный футбол. У них хороший подбор игроков, есть сильные легионеры — тот же Соучек, который три мяча забил в ворота эстонцев.
Про Бельгию не скажешь, что она очень надёжна в обороне — пропустили от Уэльса в самом начале. Но при этом свой класс в атаке продемонстрировали. Азар, Лукаку, Де Брюйне, Мертенс — эти ребята просто так спуска не дадут. Если чехи предложат сыграть в активный, агрессивный футбол, то бельгийцы с удовольствием поддержат. Если посмотреть на статистику, бельгийцы, как правило, играют верховые матчи. В 9 из 12 последних выездных встреч бельгийцев забивалось не менее трех мячей.
Здесь вполне можно рассчитывать на верх. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча».
- 27 марта 2021
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