Чехия — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Чехия — Бельгия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Чехи будут принимать первую команду рейтинга ФИФА — Бельгию. Бельгийцы свой статус фаворита подтвердили — одержали уверенную победу над Уэльсом (3:1), причём победа была волевая. И у Чехии была волевая победа. Они в Польше играли с эстонцами. Но у Эстонии многие основные футболисты ушли на карантин, включая тренерский штаб.



Сейчас чехи показывают очень задорный футбол. У них хороший подбор игроков, есть сильные легионеры — тот же Соучек, который три мяча забил в ворота эстонцев.



Про Бельгию не скажешь, что она очень надёжна в обороне — пропустили от Уэльса в самом начале. Но при этом свой класс в атаке продемонстрировали. Азар, Лукаку, Де Брюйне, Мертенс — эти ребята просто так спуска не дадут. Если чехи предложат сыграть в активный, агрессивный футбол, то бельгийцы с удовольствием поддержат. Если посмотреть на статистику, бельгийцы, как правило, играют верховые матчи. В 9 из 12 последних выездных встреч бельгийцев забивалось не менее трех мячей.



Здесь вполне можно рассчитывать на верх. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча».