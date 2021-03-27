Миочич — Нганну: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 260

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну.



Ставка: победа Миочича за 2.15.

«Привет, дорогие друзья! Соскучился я по хорошим боям в UFC. Миочич и Нганну не должны подвести. Скорее всего, будет жаркий поединок. Встречались эти бойцы раньше между собой, и Стипе технично довел дело до победы. Помнится мне, тогда он тоже был андердогом.



Прошло время, ничего не изменилось, буки опять больше верят в француза. Тут я с ними не согласен. Нганну быстро выдыхается, и Миочич, как раз-таки обалденно воспользовался этим в прошлый раз. Понял, как надо действовать с ним. Не давать ему пространства, угрожать в партере и так далее.



Если посмотреть, Фрэнсис проигрывал только решением, потому что в последних раундах ничего не может толком. Американец даже в свои почти 40 лет будет лучше себя чувствовать в чемпионских раундах. Поэтому думаю, что у Миочича есть шансы забрать победу».