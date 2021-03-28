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Грузия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Грузия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022
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Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Грузия — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.16.

«Сборная Грузии в очередной раз не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, и Евро-2020 пройдет без этой команды.

В Лиге наций соперниками «крестоносцев» стали примерно равные по силе команды, среди которых сегодняшние хозяева заняли третью позицию. После поражения от Армении (1:2), подопечные Вилли Саньоля разделили турнирные баллы с Эстонией (0:0).

Сборная Испании успешно сменила старый состав или почти весь. Смена поколений пошла на пользу – первое место в отборе на Евро-2020 стало лучшим показателем движения в нужном направлении.

В Лиге наций «красная фурия» добыла три победы и дважды сыграла вничью, чего хватило для победы в группе с Германией, Швейцарией и Украиной, от которой гости получили единственное поражение за весь турнир. Конечно, бросается в глаза показатель фаворита по пропущенным голам, которых было всего три.

Конечно, не может не настораживать ничья в первой игре квалификации, где Греция отобрала турнирные баллы у подопечных Луиса Энрике, но я считаю, что Грузия не сможет устоять, при этом не сможет пробить столь мощную линию обороны.

У хозяев не будет поддержки болельщиков, при этом испанцы заберут мяч под контроль и добьются успеха».

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