Албания — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022 28.03.2021

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Албания — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.96.



«Албанцы оторвались от Беларуси всего на одно очко в Лиге наций, всё из-за победы в последнем туре со счетом 3:2. В первой игре текущего цикла выезд был не самый тяжелый, однако команда смогла найти проблемы. Андорру получилось переиграть только с минимальным преимуществом.



На мой взгляд, игра балканского коллектива сейчас оставляет желать лучшего, поскольку он не может забить больше гола даже скромным андорцам. К тому же класс футболистов намного ниже сегодняшнего оппонента.



Англичане заработали десять пунктов в группе Лиги наций элитного дивизиона, правда, все равно оказались лишь на третьей строчке. Ожидаемо отборочную группу национальная дружина начала с уверенной победы — со счетом 5:0 уничтожено карликовое Сан-Марино.



Думаю, британцы не потеряют очки в сегодняшней встрече, всё-таки в таких ситуациях они показывают практически стопроцентный результат. «Львы» в отборочных группах крайне редко испытывают какие-либо проблемы и побеждают с комфортным отрывом».