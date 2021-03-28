Даниил Медведев — Алексей Попырин: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Майами Даниил Медведев — Алексей Попырин.

Ставка: победа Медведева с форой (-4) за 1.68.

«Пора третьего круга наступает на «Мастерсе» в Майами. Талантливый австралиец Алексей Попырин, рано заявивший о себе, но по сути проваливший прошлый сезон, отличные результаты показывает на старте нынешнего сезона и оправдывает возложенные на него надежды.



Однако с соперниками уровня Даниила Медведева пока такой Попырин не встречался, да и вообще с крепкими оппонентами испытывает проблемы. Здесь, в Майами, обыграл ветерана Лопеса в борьбе и добил развалившегося Рэйли Опелку, который оказался не готов играть.



Медведев же провел свой первый матч в ранге второй ракетки планеты, размялся на другом ветеране — Лу Янсуне, немного даже позволив тому поиграть. У россиянина один из лучших приёмов в туре, подачей Попырина его не напугать.



Дважды встречались эти соперники уже, на «Уимблдоне» Попырин даже смог сет на тай-брейке забрать, но уступил в обоих матчах с разгромными форами. Нечто подобное вправе ожидать и сейчас».