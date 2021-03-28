Россия — Франция: трансляция матча Евро-2021 U21, смотреть онлайн, какой канал покажет

28 марта 2021 года состоится матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Франция U21. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех россиян оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Франция U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94.



Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.