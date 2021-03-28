«Металлург» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на 6-й матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Авангард».

Ставка: обе забьют — нет за 4.74.

«Игры в этой серии проходят по двум сценариям.



План «А» — «Авангард» старательно сушит игру, следует своей системе, использует шансы в атаке и выжимает воду из камня.



Так омичи обыграли трижды «Металлург» в регулярном чемпионате (4:0, 2:0, 4:2). Так было три раза в плей-офф с «Магниткой» (2:1 ОТ, 3:0, 4:0). Тут видна работа Боба Хартли, который по умению строить оборонительные редуты даже даст фору семейной династии Воробьевых.

Но иногда случается план «Б», когда «Авангард» не выполняет четко указания тренера, и тогда все летит в тартарары.



Тогда мы видели, как «Металлург» побеждал «ястребов» со счетом 3:0, 5:2 и даже 7:1. Весь вопрос, какой сценарий мы увидим в шестом матче серии в Магнитогорске.



Я бы в этом матче взял свой любимый рисковый кэф 4.74 на то, что в этом матче одна из команд не забьет гол. То есть мы увидим ноль на табло. Кто это будет – «Авангард» или «Металлург» — я не загадываю. Но почти уверен, что поначалу оба клуба решат отсиживаться в обороне».