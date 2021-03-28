Россия — Франция: прогноз Евгения Ловчева на матч молодёжного Евро-2021

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы Россия — Франция.

Ставка: ничья за 3.60, обе команды забьют за 1.75.

«Групповой турнир французы прошли легко. Они забили 32 мяча, и команды были слабее. У наших было всё сложнее. В соперниках были и поляки, и болгары. Сложно Россия выходила в финальную часть.



Но здесь, сыграв уже первый поединок, команды будут осторожничать, так как матч во многом будет определяющим. Французы проиграли, теперь им ошибаться нельзя.



Здесь примерно равные силы. Наша молодёжная сборная очень хорошая, и у французов сильная команда. Сам матч очень многое может решить. Думаю, что здесь будет ничья».