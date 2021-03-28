«Металлург» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на 6-й матч Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 6-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.60.
«Пятый матч заставил меня пересмотреть потенциальные итоги всей серии. В принципе, холодок в душе был уже в конце предыдущей игры, которую «Магнитка» выиграла легко, «с шутками и прибаутками». Но тогда еще казалось, что такая победа подорвет уверенность «Авангарда» в своих силах и позволит «Магнитке» взять пятый матч. Который, напомню, дает вероятность победы в серии 86,2 процента.
Но я все-таки сохраняю свой долгосрочный прогноз на шестой матч: в нем все равно победит «Магнитка». Правда, по моему стратегическому планированию уральцы должны были в шестой игре заканчивать всю эту бодягу и забирать серию. Теперь они смогут лишь сравнять счет, чтобы еще раз поехать в подмосковную Балашиху. А вот седьмой матч подвисает под очень большим вопросом. Потому что я не хочу спорить со статистикой ввиду бесполезности этого занятия. Статистика говорит, что победитель пятого матча забирает серию в 86,2 процента случаев – значит, так тому и быть. Но до седьмого матча надо еще дожить. А ну как «металлурги» от такого «сухого» поражения сломаются и отдадут всю серию уже в шестом матче? Может такое быть? Может, но лучше не надо.
Итак, вангую победу «Магнитки» в шестом матче – лютом, нервном и валидольном. А еще весьма «низовом». Но при этом уральцы должны победить в основное время, пусть даже и с самым минимальным счетом».
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