«Вашингтон» — «Рейнджерс»: когда начало, где будет трансляция матча НХЛ 28.03.2021

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Рейнджерс» идёт за 2.88.



Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Итоговый успех «Вашингтона» идёт за 1.69, а успех «Рейнджерс» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.22.